كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - عبدالحميد طه يوجه بإزالة برج مخالف في كفر الشيخ

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بإزالة أحد الأبراج الكائنة بشارع الخلفاء الراشدين بتقسيم المحافظة بمدينة كفر الشيخ، بعد إنذار صاحبه أكثر من مرة بالتوجه لاستخراج تراخيص له.

وتوجه المهندس علي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إلى مكان البرج المذكور، بالتعاون والتنسيق مع رجال الأمن بكفر الشيخ، وبصحبته رضا رجب، وأحمد الجوهري، وهيثم عطية، نواب رئيس المدينة، وفريق العمل بقسم الإزالات بجانب المعدات اللازمة.

وجرى بدء أعمال الإزالة للبرج المقام على مساحة 800 متر، بعدما وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، إنذارات متعددة لصاحب البرج بالتوجه إلى الوحدة، لاستخراج التراخيص اللازمة لأعمال البرج.

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان له، أنه جرى إنذاره أكثر من مرة أثناء بداية حفر الأساسات، إلا أن مالك البرج خالف إجراءات الترخيص وقام بالبناء وأقام أساسات البرج دون الحصول على ترخيص بالبناء.

وأبلغت هيئة الآثار الجهات المعنية بالمخالفات الفنية ببناء البرج في المكان المذكور، ما دفع محافظ كفر الشيخ إلى إصدار قرار بإزالة البرج خلال 24 ساعة.