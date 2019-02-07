كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - مؤتمر صحفي لـ«تركى أل الشيخ» فى الزمالك

تركى أل الشيخ

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن عقد مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء اليوم بالمبني الاجتماعي الجديد بمقر القلعة البيضاء. وقال آل الشيخ في تدوينة له على "فيس بوك" منذ أيام: "هزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين، بصفتي رئيس الاتحاد العربي، وسألتقي رئيس الزمالك وأعضاء الإدارة والنادي الكرام".

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