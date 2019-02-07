كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - السجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعصابة "تهريب المهاجرين"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس الدائرة والمحكمة، بمعاقبة 5 متهمين في أحداث القضية رقم 597 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة مطوبس، بالسجن 10 سنوات لأحدهم و5 سنوات لـ3 آخرين والغرامة 200 ألف جنيه لاثنين منهم، لتكوينهم عصابة للهجرة غير الشرعية.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "عزت.ب"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، و"عبدالمعطي.ع"، "محمد.م"، "باسم.ع"، "أحمد.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم الأخير 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وحملت أوراق القضية أن المتهمين كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وشرعوا في نقل المهاجرين باستخدام عائمات الصيد، غير المجهزة، جرى استعمالها في غير الغرض المخصص.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا.