كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - طريقة عمل دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة الشهية



أحيانا نبحث عن وجبة غداء مختلفة وغير تقليدية، لذا نقترح عليك طريقة عمل دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة الشهية مع الشيف شربينى، لغداء مميز وهي من الأكلات المميزة، والتي يحبها كثير من أفراد الأسرة، وكل ما عليك القيام به، هو اتباع مقادير الوصفة وخطواتها. المكونات: نصف كيلو دبابيس الدجاج مشفي 2 ملعقة كبيرة زبدة هريسة 1 حبة بصل مقطع إلى مكعبات صغيرة 2 فص ثوم مفروم 2 كوب صلصة طماطم مفرومة 1 ملعقة كبيرة خل بلسميك نصف كوب زيتون أخضر محشي بالجزر مرق دجاج أوراق الريحان مكرونة للتقديم _ طريقة التحضير: اولا يشوح الثوم والبصل في الزبدة ثم تضاف الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم ثم تخلى الدبابيس وتتبل بالملح والفلفل والخل البلسمي و تقلب وفي الكبة يخلط الزيتون مع الهريسة والزبدة والريحان ثم تترك حتى تمام النضج وتقدم مع المكرونة المسلوقة

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