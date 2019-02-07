كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - تظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية فى باريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تقيم الجالية الإيرانية من انصار المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق تظاهرة ضخمة في 8 فبراير في باريس، احتجاجاً على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في إيران والأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الأراضي الأوروبية ضد المعارضة.
لقد أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في 8 يناير بإجماع الأعضاء، وحدة لوزارة المخابرات الإيرانية في قائمة الكيانات الإرهابية، باعتبارها المسؤولة عن مخطط إرهابي تم إحباطه في 30 يونيو 2018 في فيلبنت ضد تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. الملالي الحاكمون في إيران قد قوضوا طموحات الثورة الكبيرة «الاستقلال والحرية والجمهورية» وفرضوا استبدادًا دينيًا على البلاد، بركوبهم موجة ثورة الشعب الإيراني ضد استبداد الشاه.
وعشية الذكرى الأربعين لسقوط نظام الشاه (فبراير 1979)، وفي الوقت الذي غرق نظام الملالي الحاكم في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية مستعصية، وبينما انتفض الشعب الإيراني في داخل البلاد للمطالبة بالحريات الأساسية، سيعبّر المتظاهرون عن دعمهم لتحقيق الحرية في إيران وللبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وسيتم دعم هذه المبادرة من قبل عدد من رؤساء البلديات في باريس وعدد كثير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ولجنة البرلمانيين لإيران ديمقراطية في الجمعية الوطنية.
الجمعة 8 فبراير 2019
التجمع
ساحة دانفر روشرو
الساعة 1400
المسيرة نحو ساحة انفاليد
نهاية التظاهرة الساعة 1800
من جانب اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية
دومينيك لوفور
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