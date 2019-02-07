كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - الزمالك يوضح حقيقة معاقبة أيمن حفني

أيمن حفني

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة تغريم أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض ماليًا.

ونفي المصدر، توقيع غرامة مالية على اللاعب كما تردد خلال الفترة الماضية بعد تركه مباراة شباب الزمالك ومصر المقاصة التى أقيمت يوم الأحد الماضي.

ومن جانبه أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأبيض، أن أيمن حفني لم يترك مباراة شباب الزمالك والمقاصة المقاضية كما يقال.

وأضاف عزمي، أن أيمن حفني شعر بإصابة بسيطة وهو من طلب بتغييره من المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة وقتها.

وكانت الفترة الماضية شهدت أنباء عن توقيع عقوبة مالية على أيمن حفني بحجة أنه ترك مباراة شباب الزمالك ومصر المقاصة التى أقيمت يوم الأحد الماضي بعد الهدف الرابع الذي أحرزه مصر المقاصة في الدقيقة 25 من الشوط الثاني وأن محمد إبراهيم لاعب الزمالك لاحظ هذا الأمر وأخطر الجهاز الفني للفريق وطلب منه إجراء تبديل بسبب مغادرة زميله قبل أن ينفي أمير عزمي هذا الأمر.