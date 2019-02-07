كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - عبد الغفار يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية عالميا

علا حسنين

عقدت اللجنة المشكلة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًّا اجتماعًا مساء أمس الأربعاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية الاجتماع أكد الوزير حرصه على متابعة أعمال اللجنة، موجهًا الشكر لها على الجهود التي بذلتها خلال العام الماضي، مشيدًا بجهود د.عصام خميس خلال فترة توليه رئاسة اللجنة.

وأشار د.عبد الغفار إلى أهمية الارتقاء بالجامعات المصرية، من خلال وضع إستراتيجية واضحة، تضمن تواجدها في التصنيفات الدولية ومنافستها للجامعات العالمية المتقدمة؛ موضحًا أثر ذلك على مكانة مصر ومنظومتها التعليمية، مضيفًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تدفعنا إلى زيادة الجهود لرفع اسم مصر عالميًا.

وأشار الوزير إلى أهمية المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقرر عقده خلال الفترة من 4-6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يأتى تماشيًا مع إعلان عام 2019 عامًا للتعليم، مطالبًا أعضاء اللجنة بضرورة المشاركة فى فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى سوف يشارك فيه ممثلون من جامعات دولية وجهات علمية عالمية ومانحة، مثل: المؤسسة العالمية للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الإفريقية، فضلاً عن مشاركة الهيئة الألمانية للتبادل العلمىDAAD، وهيئة الفولبرايت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمجلس الثقافى البريطانى، وغيرها من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية، مضيفًا إلى أنه تم تخصيص جزء من المنتدى للتعرف على احتياجات سوق العمل، بحضور عدد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات المصرية.

وأكد د.عبدالغفار أهمية تنسيق اللجنة خلال الفترة المقبلة مع الجامعات المصرية؛ للوصول إلى مقترحات تعزز مكانه الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبرات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى ضرورة نشر الوعي داخل المجتمع الجامعي بأهمية الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًّا، وتشجيع الباحثين على النشر في المجلات العالمية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص جزء من ميزانية البعثات لاستضافة أحد الأساتذة من الجامعات الدولية في الخارج للتدريس بالجامعات المصرية من 3-6 أشهر في التخصصات النادرة.

وأعلن د. عبد الغفار عن تنظيم مسابقة بين الجامعات المصرية لأفضل موقع إلكتروني يعبر عن الجامعة، ويساعدها على النشر الدولي، على أن يكون باللغة العربية والإنجليزية.

وعلى هامش الاجتماع استمعت اللجنة إلى تقرير قدمه السيد/ فيليب برونال خبير التصنيف ببنك المعرفة، حول تقدم بعض الجامعات المصرية في التصنيف العالمي خلال الـ 3 سنوات الماضية، وذلك على مستوى الوطن العربي والعالمي.