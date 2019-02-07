كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - بالصور- أعضاء جروب البدري فرغلي يقترحوا حل جديد لحل أزمات المعاشات - ونحن نستجيب

بالصور- أعضاء جروب البدري فرغلي يقترحوا حل جديد لحل أزمات المعاشات - ونحن نستجيب

بالصور- أعضاء جروب البدري فرغلي يقترحوا حل جديد لحل أزمات المعاشات - ونحن نستجيب

بالصور- أعضاء جروب البدري فرغلي يقترحوا حل جديد لحل أزمات المعاشات - ونحن نستجيب

طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتحديدا جروب "اخبار المعاشات - البدر فرغلي" تدشين صفحة أخرى احنا اصحاب المعاشات عايزن نعيش وهو ما استجاب له على الفور أدمن جروب البدري فرغلي وبداو في اتخاذ اللازم لتدشين هذه الصفحة حتى يصل صوتهم للمسئولين ليجدوا حلا سريعا لأزمة العلاوات الخمس .

واشترط ادمن الجروب جدية التفاعل على الاعضاء حتى يتم ايصال صوتهم للمسئولين وينتصروا في قضية العلاوات الخمس على وزيرة التضامن الاجتماعي المتعنتة امامهم كما طالبهم البدري فرغلي مرارا وتكرارا بضروة الوقوف جنبا الى جنب في هذه القضية.