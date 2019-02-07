كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - إتفرج..قصة حب سارة وكايا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لفتاة تُدعى "سارة"، توجه رسالة لصديقها "كايا". وأثار الفيديو سخرية الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لصغر عُمر الفتاة التى تظهر فى الفيديو، وغرابة اسم حبيبها كايا. وقالت الفتاة في الفيديو المنشور: "أنا مرتبطة بكايا يا جدعان.. مورنينج عليك يا قلبي"، لتتحول "عبارات الفتاة مثل "كايا" و"مورنينج يا قلبي" إلى "تريندات على مواقع التواصل الاجتماعي. ورد عليها شخص آخر قال إنه يدعى "كايا"، مؤكدا حبه لها بنفس الطريقة التى تحدثت بها الفتاة، وانهالت التعليقات الساخرة من رواد موقع "فيس بوك" على الفيديوهات المنشورة.

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