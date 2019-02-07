كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - شاهد - هانى شاكر يوجه رسالة إلى محمد رمضان

وجَّه الفنان ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، على كليبه الأخير "مافيا"؛ حيثُ قال إنه يحبه ويتمنى له التوفيق فى مسيرته الفنية، ولكن لديه بعض التحفظات على أعماله.

وأضاف "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا عرب" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي"، اليوم، الخميس، أن محمد رمضان لا يزال صغيرا في السن؛ لذا لا يستطيع الحكم على أعمال معينة، ولا يستطيع تقديم الصحيح.

وتابع: "أنا بتمنى منه إنه يراعى ربنا فى الجمهور اللى بيحبوه، وواقفين وراه، ويقدم لهم حاجات أفضل، وأفضل صورة يستطيع تقديمها"، موضحا أنه يجب أن يحصل على موافقة من نقابة المهن الموسيقية قبل إصدار أي فيديوهات لأغانٍ أخرى.