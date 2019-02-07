كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - شاهد - جوزيف عطية يطرح أغنية بعيونى



طرح المطرب اللبنانى جوزيف عطية أغنية جديدة بعنوان "بعيوني"، بمناسبة عيد الحب . الاغنية من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون والتوزيع لعمر صباغ. ويقول مطلع الاغنية " قلبي تحت أمرك هم العمر ما بتحملي وغير هيك ما تقبلي .. يذكر ان جوزيف عطية عرفه الجمهور من خلال برنامج "ستار أكاديمى" الذى فاز بموسمه الثالث. رغم مشوار جوزيف عطية الفنى القصير إلا أنه استطاع أن يكون نجما مهما وسط نجوم الأغنية الشبابية اللبنانية، وأصبح رمزا وسفيرا لها لما يملكه من صوت قوى.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد - جوزيف عطية يطرح أغنية بعيونى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.