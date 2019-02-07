كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - عاجل.. اعتقال رئيس صندوق الثروة السيادي فى ليبيا

قال مسئول في مكتب النائب العام الليبي، إن رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي علي محمود حسن محمد احتجز للتحقيق معه في مزاعم بالفساد واستغلال المنصب.

وعبرت المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي، عن ثقتها في أن التحقيق سيثبت براءة رئيسها.

وكانت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس قد عينت علي محمود حسن لشغل المنصب.

وذكر المسئول بمكتب النائب العام أنه يخضع للاستجواب ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات. ولم يتسن الاتصال به للتعقيب.

ويحوز صندوق الثروة السيادي أصولا قيمتها نحو 66 مليار دولار، معظمها مجمد بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة في 2011 عندما أطيح بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.