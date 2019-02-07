كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - فاطمة غندور: عمليات الجيش الأخيرة كشفت دعم قطر للمتطرفين فى ليبيا

علقت فاطمة غندور الكاتبة الصحفية الليبية، على اتهام الناطق باسم الجيش قطر ودولا أخرى بإنزال أسلحة لدعم الإرهابيين في جنوب البلاد، قائلة،: «بالنسبة لقطر وتركيا لدعمهما أطراف موجودة في الغرب الليبي، هذا معلن ومعروف منذ فترة، لكن بالنسبة للدعم الحربي لأطراف مُتطرفة موجودة على امتداد الجنوب الليبي خاصة الجنوب الغربي، هذا ما كشفهُ الجيش الليبي».

وأضافت فاطمة، خلال لقائها على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ ما تَقوم به دولة قطر في ليبيا يُعد مؤامرة على الشعب الليبي، موضحة أنَّ الأخبار لا زالت تصل حتى حول شحن أسلحة بالنسبة للموانئ في الغرب الليبي، قائلة: «الجيش لا زال لديه ما يقوله وما يُؤكده في أن هناك دعمًا لمتطرفين إرهابيين من جانب قطر وتركيا».

وكان الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قد اتهم قطر ودولا أخرى بالعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب البلاد وإنزال أسلحة لدعم الإرهابيين في تلك المنطقة الاستراتيجية.

وأعلن المسماري في مؤتمر صحفي إحباط مخطط لإنشاء دويلة متطرفة جنوب البلاد لنقل المسلحين إليها من سوريا والعراق.