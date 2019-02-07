ناستازيا أوربانو.. عارضة الأزياء وصديقة المشاهير التي تحولت إلى مشردة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عالم الشهرة والاضواء كثيرا ما يضع الشخص في مكانة عالية ومرموقة أمام محبيه ومتابعيه، إلا أنه مع مرورو الوقت وأفول النجم أو الشخصية الشهيرة تبدأ تقل هذه الشهرة والأضواء حتى تزول.

ناستازيا أوربانو، عارضة الأزياء الشهيرة والوجه الإعلاني السابق لمجلة Vogue”” أصبحت مشردة وتتسكع في شوارع مدينة برشلونة الإسبانية، بعدما كانت تحقق دخلا يعادل مليون دولار سنوياً مقابل 20 يوم عمل فقط في أوج مسيرتها المهنية.

ناستازيا البالغة من العمر حاليا 57 عاما، كانت قد عملت مع عارضات أزياء أمثال “ليندا إيفانجيلسيتا”، وشاركت كوجه إعلاني لعطر الأفيون الشهير “Yves Saint Lauren”، بالإضافة إلى توقيعها عقدًا مع وكالة Ford Models، إلا أنها بعد نجاحها الساحق تحوَّلت إلى مُشرَّدة تجوب شوارع مدينة برشلونة الإسبانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أوربانو تعيش حاليًا في بهو البنوك بعاصمة منطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا، نتيجة الفقر الذي تعانيه، وتخلي الجميع عنها.

الصحيفة أضافت خلال لقاء لها مع عارضة الأزياء، أن نستازيا كشفت أنها عاشت كملكة، فكانت تتناول الغذاء مع عدد من المشاهير مثل جاك نيكلسون، وفي اليوم الآخر مع آندي وارهول أو رومان بولانسكي، كما دُعيت إلى حفل زفاف النجمة العالمي “مادونا” لأنها واعدت صديقها الممثل والمخرج الأمريكي “ديفيد كيث”.

وعن أسباب تدهور حالتها، قالت: قابلت رجلا أصبح زوجًا وأبًا لأطفالي، حينها كنت المُعيل الوحيد للعائلة وكان يطالبني على الدوام بشراء أغراض باهظة الثمن مثل سيارة “بي إم دبليو”، وأذعنت له بدافع الحب، من بعدها قام بهجري والتخلي عني تاركًا لي ملابسي فقط.. لقد دفع كل شيء بأموالي، بعد يومين فقط من معرفتي به وأنا مثل الحمقاء، وقعت على شيك، كنت مغرمة به.

أوربانو - التي تعاني من الاكتئاب - أكدت أنها طردت من المنازل لأنها لم تستطع سداد الإيجار، فمرة تنام على الأريكة في بيت صديقتها، ومرة أخرى على أرضية الشوارع، وكل ما تريده في الوقت الحالي العيش بكرامة دون التسوُّل طلبًا للمال، وترغب أن يراها أطفالها بحالة أفضل مما هي عليه الآن.