دراسة: الزواج في «العشرينات» يقلل الشعور بالإجهاد في منتصف العمر

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة "مينيسوتا" الأمريكية، أن الأشخاص الذين يرتبطون في العشرينات من العمر، يعانون من إجهاد أقل.
وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم علاقات إيجابية ودائمة في تجاربهم العاطفية المبكرة أقل شعورا بالقلق بعد سن 32، وهذا بدوره يتنبأ بنوعية أفضل للنوم في الوقت الذي تبلغ فيه 37 عاما.
وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، أن احتضان الشخص القريب يحسن جهاز المناعة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم علاقات عالية الجودة مع أصدقائهم وعائلاتهم وشركائهم الرومانسيين، يميلون إلى التمتع بصحة أفضل، ولكن لا يدرك العلماء أسباب ذلك حتى الأن.
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