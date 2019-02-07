الصور - هازال كايا تتألق في حفل زفافها بفستان أبيض أنيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

احتفلت الممثلة التركية هازال كايا، الشهيرة بنهال في "العشق الممنوع"، بزفافها على الممثل والمخرج التركي على أطاي، مساء أمس الأربعاء، في فندق "فيرمونت كوازار اسطنبول"، في تركيا.

وظهرت العروس بإطلالتين، إذ طلت في المراسم الرسمية بفستان ضيق باللون الأبيض، من الساتان بتصميم كلاكسيكي، وأكمام أوف شولدر من الشيفون، وزين النصف العلوي للفستان بخطوط عريضة على هيئة "كسرات"، أضاف الإكستنشن الطويل مع الطرحة الطويلة من التول، إطلالة ملوكية أنيقة.

وأكملت الإطلالة بـ"شابوه" من التول، باللون الأبيض، ومكياج ناعم وبسيط.

بينما أطلت في حفل الاستقبال، بفستان ضيق قصير، بفتحة صدر كبيرة، وأكمام أوف شولدر، مزينة بالشراشيب من الأكمام والصدر بنفس درجة الفستان، وشراشيب باللون الأحمر عند نهاية الفستان.