تعرفي على أحدث العطور الدافئة والمميزة

سواء كنت تفضلين نغمات الفانيلا أو الشوكولا أو الأزهار والورود خلال فصل الشتاء، فإن الأهم أن يدوم عطرك طويلاً، وأن يكون دافئاً ومليئاً بالأحاسيس، وأن يعبر عن شخصيتك، بحيث تتركين انطباعاً إيجابياً في كل مكان تتواجدين فيه. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك مجموعة من العطور الجديدة، الدافئة والمميزة، التي ستلفت الأنظار إليك.

Mutiny Eau De Parfum

لقد تم إصدار هذا العطر للنساء اللواتي يبتعدن عن الروائح الحلوة التقليدية، ولكنهن في الوقت نفسه يميلن الى الروائح المريحة والجذابة، فهو يعتمد على نغمات مسك الروم والجلد والزعفران والعود والفانيليا، وهي تشكل مزيجاً رائعاً سيضفي عليك أناقة ورقياً.

Kayali Vanilla

إذا كنت من محبات رائحة الفانيلا، فإن عطر Kayali Vanilla خيار مثالي بالنسبة إليك، فهو يتميز برائحته الحلوة التي تدوم طويلاً، بحيث تبقى على ثيابك حتى بعد غسلها. إضافة الى ذلك، فان الفانيلا من الروائح الأكثر استخداماً خلال فصل الشتاء، فهي ستشعرك بالدفء والطمأنينة خلال الأجواء الباردة.

Mercer Street Eau De Parfum

هل سبق وأن استخدمت أحد أنواع الشامبو وتمنيت لو يكون على شكل عطر؟ إذا كان جوابك "نعم"، فلا تتردي في اعتماد هذا العطر الجديد من علامة Ouai، وهو أحد العطور الزهرية، وواحد من ثلاثة عطور مستوحاة من خط العناية بالشعر الخاص بهذه العلامة.

Dark Papyrus Eau de Parfum

إن هذا العطر الصادر عن دار ألكسندر ماكوين، يمثل مزيجاً معقداً إنما رائعاً بين زهرة البردي وبراعم الثعلب الأسود، وبالتالي هو من العطور الزهرية – الخشبية المفعمة بالحيوية. وقد سخر مصمم هذا العطر جمال الطبيعية الغامض والضروري لخلق عطر غاية في الرقي للمرأة العصرية والأنيقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عطور الحمضيات لإنتعاش يدوم طويلًا في فصل الصيف

عطور الحمضيات تثير مشاعر الانتعاش والهدوء والراحة