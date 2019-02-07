زيادته تضرك.. لا تتجاوز هذا العدد من أكواب الشاي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال
الشاي من أكثر المشروبات الشائعة شعبيًا ويستعين به كثيرون كحل سحري للهضم وتحسين الحالة المزاجية، الأمر الذي يدفع البعض إلى شرب أكثر من 10 أكواب يوميًا.. فهل يؤدي ذلك إلى أضرار، وما المعدل الصحي؟
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