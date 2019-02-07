كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - دعما للمشروعات الصغيرة - صندوق تحيا مصر يوقع بروتوكول إنشاء شارع 306 بالشيراتون

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وإبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والأستاذ أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير - إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق «تحيا مصر»، بروتوكول تعاون مع محافظ القاهرة لإنشاء شارع «306» بمنطقة مساكن شيراتون.

وتعليقا على هذا البروتوكول، قال اللواء خالد عبد العال، إن إنشاء شارع 306 بأكثر من موقع في محافظة القاهرة، يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك الوحدات بشكل حضاري.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أن المحافظة تهدف من التعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء شارع 306 بالعديد من مواقع «القاهرة»، التوسع في المناطق الترفيهية ووضع حلول جذرية لمشكلة الباعة الجائلين وإشغال الطرق، مشيراً إلى أن باب التقديم مفتوح للشباب، على الموقع الخاص بمشروع «٣٠٦» مؤكداً أنه سيتم الاختيار وفقا للمعايير والشروط التي حددها الصندوق.

وقال إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مشروع «شارع 306» هو توفير فرص عمل لشباب محافظة القاهرة، مشيراً إلى أن الصندوق قام بإنشاء شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة من أجل إنشاء 150 موقعاً من «شارع 306» بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة الشباب بكل محافظات مصر.

وأشار المدير التتفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مشروع «شارع 306» سيحقق طفرة إيجابية لاقتصادنا القومي، نظراً لما سيترتب عليه من آثار إيجابية، في مقدمتها توفير فرص عمل للشباب المصري، مؤكداً أن «شارع 306» سيحدث نقلة حضارية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعيا الشباب لمتابعة الموقع الرسمي للمشروع، لمعرفة شروط التقديم ومعرفة مواعيد افتتاح المواقع.

ومن جانبه صرح أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير، التابعة لصندوق تحيا مصر، بأن الشركة تستهدق من تنفيذ شارع 306 في مختلف محافظات الجمهورية، توفير ما لايقل عن 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يساهم في مواجهة شبح البطالة، وفتح أسواق جديدة تكفل حياة كريمة للشباب المصريين.

يذكر أنه تم افتتاح أول مواقع «شارع 306» في محافظة القاهرة، بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة يوم 21 ديسمبر الماضي، في حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمد أمين، أمين عام صندوق تحيا مصر، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.