كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - "المهاجم الكهربائي" يتصدر تغطية الصحف الإسبانية للكلاسيكو

الصحف الإسبانية

هيمنت مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك، بين برشلونة وريال مدريد (1-1)، على أغلفة الصحف الإسبانية، اليوم الخميس.

وعنونت صحيفة "ماركا" المدريدية: "في الهواء".

وتابعت: "توزعت القوى في تعادل عادل بالكلاسيكو، لوكاس فاسكيز سجل الهدف الأول لريال مدريد، ثم عدّل مالكوم النتيجة في الشوط الثاني".

ووصفت الصحيفة لاعب الفريق الملكي، فينيسيوس جونيور، بـ"المهاجم الكهربائي"، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في المباراة، لكنها أبرزت أيضًا سلبياته، المتمثلة في "التسرع في إنهاء الفرص".

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، جاء العنوان "مالكوم إلى البرنابيو".

وأضافت: "اللاعب البرازيلي دخل التشكيلة الأساسية في الكلاسيكو، وسجل التعادل بعدما تأخر برشلونة بهدف فاسكيز.. البرنابيو سيحدد الفريق المتأهل إلى النهائي".

وواصلت: "شارك ميسي في الشوط الثاني، وتحول أداء برشلونة الذي كان مترددا في البداية".

وفي كتالونيا أيضًا، قالت صحيفة "سبورت": "أخيرًا.. نهائي في البرنابيو"، معتبرةً أن مباراة العودة ستكون بمثابة نهائي.

وأردفت الصحيفة: "سيطر ريال مدريد على الشوط الأول وسجل هدف التقدم، ثم عاد البارسا في الشوط الثاني بهدف من مالكوم، مباراة البرنابيو ستكون مفتوحة أمام كل الاحتمالات".

وفي الصفحة الأولى من صحيفة "سوبر ديبورتي"، جاء العنوان "من أجلها".

وأكدت الصحيفة أن فالنسيا سيكافح، اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، أمام مضيفه ريال بيتيس، خاصةً أن الخفافيش يعيشون الآن أفضل حالة معنوية، منذ انطلاق الموسم.