كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - لهذا السبب الطيور لا تصعقها الكهرباء عند وقوفها على الاسلاك

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب عدم تعرض الطيور للصعق كهربائيا عند وقوفها على أسلاك أبراج نقل الطاقة (الضغط العالي).

وأوضحت الشركة في مقطع توعوي مصور، نشرته عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن الطيور تقف على خط واحد من أسلاك نقل الطاقة، ولذلك تستمر الدائرة الكهربائية مفتوحة، ولا تتعرض للصعق.

وبينت أنه إذا حدث أن لامس الطائر الخط الآخر أو الخط الأرضي، فإن الدائرة الكهربائية تغلق ويصعق الطائر.