كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - فينجر يفاضل بين 4 عروض

فينجر

اقترب الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال، من العودة لعالم كرة القدم، وفقًا لتقرير صحفي إنجليزي.

فقد ذكرت صحيفة "ميرور"، اليوم الخميس، أن فينجر تلقى 4 عروض يفاضل بينها حاليًا، لكنها بعيدة عن الدوري الإنجليزي، لرغبة المدرب الفرنسي في عدم مواجهة آرسنال، بسبب العلاقة التاريخية بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان ضمن هذه العروض، لكن كمدير لكرة القدم، بالإضافة لعرض كمدير فني لأحد المنتخبات، بجانب عرضين من ناديين كبيرين في أوروبا، دون الكشف عنهما.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت فينجر من قبل، بتولي تدريب بايرن ميونخ أو ريال مدريد.