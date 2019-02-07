كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:30 مساءً - كارديف يوضح موقفه من دفع قيمة انتقال سالا

سالا

أكد نادي كارديف سيتي، اليوم الخميس، أنه لم يدفع بعد لنانت الفرنسي، قيمة صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني المفقود، إيميليانو سالا.

لكن محمد دالمان، رئيس مجلس إدارة كارديف، أكد أن ناديه سيدفع القسط الأول من الصفقة، في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت تقارير صحفية، مساء أمس الأربعاء، أن نانت طالب كارديف بإرسال قيمة الصفقة، البالغة 15 مليون يورو.

وفي هذا الصدد، قال دالمان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "كل ما يمكنني قوله لأن الأمر حساس، هو تأكيدي أن ما يتردد عن أن كارديف، سيدفع قيمة الصفقة على دفعات، هو أمر صحيح".

وأضاف "بصراحة لا أريد أن أتحدث في هذا الأمر مجددا، في الوقت الحالي".

وحول سبب عدم دفع قيمة الصفقة حتى الآن، أجاب "السبب الأول أنه لم يتم العثور بعد على الجثة.. كما أننا ينبغي أن نتحلى بالاحترام تجاه أسرته، هناك جهود قائمة بالفعل، ولم يحن الوقت بعد للتعقيب".

وكانت الطائرة التي تقل سالا (28 عاما) إلى ويلز، قد اختفت من على شاشات الرادار، أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وأعلنت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، نجاحها في انتشال جثة من حطام الطائرة.