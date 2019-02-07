اتجاه جديد لإنتاج  الملابس الرجالية المنقوشة بطبعة "جلد النمر "

روى تيم جونز، وسيمون تشيلفيرز، محررا صحيفة "الغارديان" البريطانية، تجربتهما ونصائحهما بشأن ارتداء الرجال ملابس بطبعة جلد النمر، حيث قال جونز"هل يوجد زمان أو مكان يرتدي فيه الرجال الملابس ذات طبعة جلد النمر؟ لطالما ظننت ذلك، كما أن الزمان والمكان هو إذا كنت ريتشي إدواردز في فيلم Manic Street Preachers، في عام 1993، ولكن خارج هذا السياق تخيف طبعة جلد النمر معظم الرجال، وقد تبدو رائعة على كيث ريتشاردز، ولكنها سخيفة عليك."

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وأضاف "حصلت على بعض النظرات المضحكة حين ارتديت قميصًا بطبعة جلد النمر ليوم واحد في مكان العمل، ولكن هل كان ذلك بسبب الطباعة؟ أولأنني ارتديت قميصًا يشبه البلوزة وكان نصف صدري عاريًا في منتصف فصل الشتاء ؟ , من الصعب تقرير ذلك , ولكنني بعد نصف ساعة من النظرات بدأت في الاسترخاء، ثم لاحظت أن نصف النساء في المكتب يرتدين التنانير والأوشحة والفساتين المطبوعة بنقوشات جلود الحيوان دون أي إحراج، ولكن هل على الرجال أن يرتدوا تلك النقوشات دون أن يغضبوا؟"

وأشار "قررت أن أعطي هذه الطبعة فرصة أخرى , حيث ارتدائها كمعطف أو قميص بشكل أكثر ملائمة، ربما حتى سترة فاخرة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أظهر لزملائي بهذه الطبعة مرة ثانية."

وقال تشيلفيرز" كان هناك لحظة في شهر يناير/ كانون الثاني، حيث ملابس فرزاتشي للرجال، حين ظهر عارض أزياء وهو يرتدي معطفًا فخمًا بطبعة جلد النمر، مع تسريحة شعر متناسقة، نعم إنها تسريحة شعر جلد النمر، وفي وقت لاحق، نشرت دونتيلا فيرزاتشي، على حسابها على تطبيق "أنستغرام" صورة لنفسها، وقالت إن تناسق الشعر مع المعطف كان كل شيء."

وأوضح " رغم ظهور العديد من الموديلات الأنيقة في عروض الخريف الأخيرة، ولكن طبعات جلود الحيوانات , وبخاصة جلد النمر، كانت مميزة , فقد عرض راف سايمونز جلد الفهد في قاعة حفلات باريس، وفي مارني، عاد جلد النمر للظهور، على القبعات والقمصان، ولأول مرة تصدر دار أزياء سيلين معطفًا بطبعة جلد النمر، من تصميم هادي سليماني، كما أصدرت مجموعة رائعة من الأحذية على غرار هذا النمط."

ولفت " لا نسمع عن الرجال الذين يرتدون طبعة جلد النمر، ولكن مثل العديد من الأشياء، التي تتشابه في الأزياء الرجالية، فإن هذه الطبعة لديها القدرة على إثارة الدهشة، لقد رأينا كل من رود ستيوارت، وبراين إينو، وبريان فيري، يرتدون طبعة النمر، كما يوجد 143 عنصرًا في متجر آسوس، للرجال بطبعة جلد النمر , أنا مفتون بهذه النقشة، وأريد تجرية المعاطف."

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