الخنفرة أمر طبيعي في حديثي الولادة.. حالات تستدعي زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر

صوت الخنفرة من الأمور الشائعة في الأطفال حديثي الولادة والرضع، ورغم أنه لا يشير إلى مشكلة صحية في الغالب، إلا أن هناك حالات تستدعي زيارة الطبيب، لتجنب أي مشكلات أو مضاعفات محتملة قد تصل إلى تعرض الطفل للاختناق أثناء الرضاعة.

الخنفرة تعتبر أمرًا طبيعيًا خاصة في الشهر الأول بالنسبة للطفل حديث الولادة، هذا ما أكدته الدكتورة هند الانشاصي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، مبررة ذلك أن غضروف الأنف لا يزال في مرحلة النمو، وبالتالي يصدر صوت الخنفرة من الأنف، والتي تكون بمثابة تنظيف للجهاز التنفسي.

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