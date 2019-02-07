كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - رئيس النجوم: الأمن رفض اعتماد تذاكر مباراة الزمالك

محمد الطويلة

أكد محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم إف سى، أنه أُخطر منذ قليل بعدم موافق الأمن على اعتماد تذاكر مباراة فريقه أمام الزمالك، والمقرر لها السبت المقبل على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى.

وأوضح الطويلة، فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة على شاشة الأولى، "تلقيت منذ قليل خبراً أحزننى كثيرًا بعدم موافقة الأمن على طرح 5000 تذكرة للجماهير لمباراة النجوم والزمالك، وأنه سيتم الاكتفاء بـ500 دعوة لكل نادٍ فقط".

وأضاف رئيس النجوم، "لا أعلم كيف يتم ذلك، خصوصًا أنها مباراة النجوم ولا يجوز مساواته مع الضيف، بخلاف أن تلك التذاكر يتم طرحها للجماهير ويحصل النادى على عائدها، لكن سأقوم ببعض المحاولات الأخيرة مع الأمن خلال الساعات المقبلة".