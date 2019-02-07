كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - شاهد - عمرو يوسف يمازح أحمد حلمى

مازح الفنان عمرو يوسف الفنان أحمد حلمى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك أثناء الاحتفال بألبوم المطرب محمد حماقى والذى يحمل اسم "كل يوم من ده".

ووجه عمرو يوسف التهنئة للفنان أحمد حلمى على أنه صاحب الألبوم وليس المطرب محمد حماقى قائلا : " صورة جميلة بتجمعني بالأصدقاء حماقي وأيمن بهجت قمر اثناء الاحتفال بألبوم أحمد حلمي الجديد "كل يوم من ده"".

واحتفل الفنان محمد حماقى بنجاح ألبومه الجديد "كل يوم من ده " مع عدد من أصدقائه ومنهم الشاعر أمير طعيمة والفنانة يسرا ومنى زكى وأحمد حلمى وعمرو يوسف وعدد كبير من الفنانين.

في السياق نفسه استطاع ألبوم "كل يوم من ده" تصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند "يوتيوب" في مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى الآن لأكثر من 40 مليون مشاهدة على "يويتوب"، بجانب 10 ملايين مشاهدة عبر موقع أنغامى.

البوم "كل يوم من ده" يتكون "A SIDE" ويضم 10 أغنيات، وهي: "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما الـ"B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك في خيالي"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى إليك".