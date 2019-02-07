كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - الأهلي يُكثّف اتصالاته لاسترداد 70 مليون جنيه خوفاً من المساءلة القانونية

الأهلي

قرر النادي الأهلي تصعيد خطواته من أجل سرعة تحصيل مستحقاته المالية المتأخرة لدى أكثر من جهة خارجية وتحديداً فيما يتعلق بمستحقات النادي لدى ستوك سيتي الانجليزي والبالغة 2.5 مليون دولار قيمة الجزء الأخير من صفقة انتقال رمضان صبحي من الأهلي للنادي الإنجليزي منذ عامين قبل أن يرحل اللاعب لنادي هدرسيليفد الإنجليزي ثم يعود منه للأهلي خلال يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

كما فتح الأهلي خطوط اتصالات وأرسل عدة خطابات رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل سرعة تحصيل مبلغ مليون و436 ألف دولار عبارة عن غرامة يستحقها النادي من لاعبه الإيفواري السابق سليماني كوليبالي الذى هرب من القلعة الحمراء قبل عامين.

وطلب محمود الخطيب رئيس الأهلي من المستشار القانوني للنادي حلمي عبد الرازق تقرير وافً عن مستجدات هاتين القضيتين في إطار خطة الأهلي لتحصيل ملايينه المُستحقة خاصة وأن النادي قدّم كل الأدلة والمستندات التى تؤكد أحقيته في الحصول على مبلغ الـ2.5 مليون دولار من ستوك سيتي أي ما يقرب من 45 مليون جنيه والتى تم الحجز عليها بدعوى وجود حكم لدى ستوك من شركة "مسك" راعي قناة النادي السابق بتغريم الاهلي 145 مليون جنيه لصالح "مسك" بسبب نزاعات قديمة بينهما ، وإستسفر الخطيب من المستشار القانوني للأهلي عن موقف ملايين رمضان صبحي وكوليبالي التى تُقدّر بـ70 مليون جنيه من أجل إسترداد حقوق الأهلي حتى لا يتعرض النادي للمساءلة القانونية نتيجة التفريط في حقوق النادي.