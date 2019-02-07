كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - عبد الغفار يتلقى تقريرا حول نتائج فعاليات أسبوع شباب الجامعات

علا حسنين

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د.طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول نتائج أسبوع شباب الجامعات الـ 12 الذى استضافته جامعة كفر الشيخ فى الفترة ما بين 2 إلى 7 فبراير الجارى.

وأشار التقرير إلى أن أسبوع شباب الجامعات شهد العديد من الفعاليات والأنشطة بين الجامعات المصرية فى المجالات الثقافية والرياضية والفنية والإجتماعية.

وجائت النتائج كالتالى: فى مجال النشاط الفنى بحصول جامعة حلوان على المركز الأول، وجامعة أسيوط على المركز الثانى، وجامعة كفر الشيخ على المركز الثالث، وجامعة الإسكندرية فى المركز الرابع.

وفى مجال النشاط الرياضى؛ حصلت وزارة التعليم العالى على المركز الأول، يليها جامعة الإسكندرية فى المركز الثانى، ثم جامعة القاهرة فى المركز الثالث.

وفى النشاط الثقافى حصلت جامعة القاهرة على المركز الأول، وجامعة كفر الشيخ على المركز الثانى، وجامعة المنصورة على المركز الثالث، وجامعة بنها فى المركز الرابع.

وفى النشاط الإجتماعى حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول، وجامعة القاهرة على المركز الثانى، وجامعة كفر الشيخ المركز الثالث، جامعة الإسكندرية المركز الرابع.

كما حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول فى الدرع العام، يليها جامعة كفر الشيخ فى المركز الثانى، ووزارة التعليم العالى فى المركز الثالث، وجامعة المنصورة فى المركز الرابع