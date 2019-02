كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - عرض فيلمي التحريك عيني وكرومة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي

يُعرض فيلما التحريك عيني للمخرج أحمد صالح وكرومة للمخرج بوبكر بوخاري ضمن فعالية تضم أفلام تحريك عربية تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، اليوم الساعة 7 مساءً، والفيلمان من توزيع شركة MAD Solutions.

دائرة الثقافة والسياحة هي دائرة حكومية تتبع حكومة إمارة أبوظبي، تتولى حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السياحية، وتأكيد مكانتها العالمية باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تُثري حياة المجتمع والزوار.

عن عيني:

مستوحى من أحداث حقيقية، ويدور عن منظور بضعة صبية صغار لمخاطر الحرب ومهالكها، حيث يجمع هؤلاء الصبية شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان. الفيلم سيناريو وإخراج ومونتاج وأداء صوتي أحمد صالح، موسيقى نيزار روحانا، تحريك فرانك بينغل، تصوير ليونل بوتيار سومي وإنتاج ستيفان غيرين وتوزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي، وهو إنتاج فلسطيني أردني ألماني مشترك.

العرض العالمي الأول للفيلم كان بمسابقة المهر القصير بالدورة الـ 13 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، وحصل الفيلم على جائزة أفضل الأفضل (Best of the Best) في مهرجان جامعة زايد لسينما الشرق الأوسط في أبوظبي بالإمارات، كما فاز بـجائزة ثالث أفضل فيلم خارج العراق في الدورة الثانية من مهرجان القمرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم تحريك قصير ضمن جوائز أوسكار للطلبة والجائزة الرئيسية (أمارجي سومري) في الدورة الثانية من مهرجان أمارجي السينمائي الدولي لعروض الأفلام القصيرة في النجف بالعراق.

عن كرومة:

فيلم للمخرج بوبكر بوخاري يحكي قصة طفل ولد بموهبة فريدة، وبسبب نظرات الناس المتلاحقة له قرر الانتقال من العيش مع والديه، ليتابع أحلامه ويقضي حياته كما يريدها بعدما استطاع تكوين صداقات جديدة، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

وقد شارك الفيلم في أكثر من 70 مهرجان وحاصل على العديد من الجوائز للمخرج الجزائري بوبكر بوخاري، منها أفضل فيلم تحريك قصير من مهرجان نيويورك الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان بيناين السينمائي بالمملكة المتحدة، مهرجان COMMEILFAUT السينمائي الدولي، مهرجان كارليفسكي السينمائي للأفلام القصيرة في صربيا وحفل توزيع جوائز صناع الأفلام (FILMMATIC) بالولايات المتحدة الأميركية، كما فاز بـجائزة ريمي الفضية بـالمهرجان السنوي الدولي للأفلام المستقلة بهيوستن، وتنويه شرفي من مهرجان فارو الدولي للسينما القصيرة بالبرتغال (FARCUME) ضمن فئة الأفلام القصيرة، وتم اختياره كـأفضل فيلم قصير دولي وافد في مهرجان كوريا الدولي للسينما الوافدة.