كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - الاسكان: وفرنا 10 آلاف فدان للاستثمار العقاري

كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد نائب الوزير لقطاع التخطيط والمشروعات، عن أن الهيئة وفرت أراضي للاستثمار العقاري بمساحة تصل لنحو 10 آلاف فدان خلال 2018.

وأوضح عباس أن ذلك يأتى ضمانًا لاستمرار إتاحة فرص الاستثمار العقارى للشركات بما يُمكِنُها من إقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، وبجميع أنظمة الطرح المتاحة (نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر – نظام السعر المعلن – نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة)، وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص بالهيئة، بما يضمن الاستمرار فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والاقتصاد القومى.