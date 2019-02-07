كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - مترو الأنفاق: تطوير محطة المرج الجديدة بتكلفة 600 مليون جنيه

قال المتحدث باسم الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، إن محطة مترو المرج الجديدة كانت تعمل على سكة مفردة، حيث كان القطار يدخل ويخرج فى نفس اللحظة، لافتًا إلى أن ذلك كان يزيد من مدة التقاطر وكان الأهالى ينتظرون 15 دقيقة لحين وصول المترو الذى يليه.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة القومية لمترو الأنفاق، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أنه بعد أعمال التطوير سيتم القضاء على تلك المشكلة نهائيًا، حيث سيكون زمن التقاطر 3 دقائق فقط، مشيرًا إلى أن المحطة ستكون علوية بعد التطوير بدلًا من كونها سطحية.

وأكد أن تكلفة تطوير مبنى محطة مترو المرج الجديدة قدرت بـ100 مليون جنيه، بينما تكلفة ازدواج خط المترو قدرت بـ 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك خطة تطوير شاملة للخط الأول من مترو الأنفاق.