كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - تعرف علي إيرادات فيلم " الضيف " لخالد الصاوي



حقق فيلم الضيف إجمالى إيرادات وصلت إلى 6 ملايين و544 ألفا و257 جنيها بعد عرض 5 أسابيع. فيلم "الضيف" من بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى. وتدور الأحداث في فيلم الضيف في إطار درامي، والذي يسلط الضوء على شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش وتتوالى الأحداث.

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