كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - أسعار الذهب اليوم الخميس 7 فبراير



أسعار الذهب اليوم الخميس 7 فبراير.. قراء البشاير الكرام تراجعت أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 642 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم الخميس 7 فبراير انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تراجع أوقية الذهب بنسبة 0.33 % لتنزل الأوقية من 1314 دولار إلى 1305 دولار، وهو أكبر انخفاض للذهب منذ أن كسرت الأوقية نقطة المقاومة عند 1300 دولار. أسعار الذهب اليوم الخميس 7 فبراير هي : عيار 18 : 550 جنيها عيار 21 : 642 جنيها عيار 24 : 732.70 جنيه أسعار الذهب اليوم الخميس 7 فبراير الجنيه الذهب: 5136 جنيه السعر العالمي : 1305دولار

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