كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - وزير الرى يشارك فى ختام البرنامج التدريبى لتأهيل الشباب للقيادة

شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى فى حفل ختام الدورة التدريبية للقيادات الهندسية الشابة بوزارة الرى المنعقدة بقطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية خلال الفترة من 25 أكتوبر 2018 حتى 7 فبراير 2019.

وتم تنفيذ البرنامج لـ 30 مهندس من مختلف أجهزة الوزارة بالمحافظات فى مجال التخطيط الاستراتيجى وإدارة الموارد البشرية والدبلوماسية المائية لدول حوض النيل التعريف بالقوانين وهيكل الوزارة والتعريف بالمشروعات الكبرى، وتم تنفيذ البرنامج على مدار 5 أسابيع تضمن فيها محاكاة الدبلوماسية المائية بحوض النيل وعدد من الشواغل الخاصة بإدارة الموارد المائية واستراتيجيات الوزارة لتنمية الموارد المائية.

وخلال اللقاء الذى جمع وزير الرى بأبنائه مهندسى الوزارة أعرب عن سعادته بما لمسه منهم من الوعى بقضايا المياه ومشاكل الندرة المائية التى تتطلب منهم بذل الجهد وطرح أفكار خارج الصندوق لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وفى ختام الحفل وجه عبد العاطى بالاستمرار فى تنفيذ هذا البرنامج التدريبى لضمان إعداد قيادات هندسية شابة مؤهلة على إدارة منظومة الموارد المائية واستدامتها للاجيال الحالية والمستقبلية.