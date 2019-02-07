كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - اليونسكو : تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي تأكيد على دورها الريادي
أكد الدكتور غيث فريد، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، أن تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يأتي تعزيزا لدور مصر الريادي على مستوى القارة السمراء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف مدير مكتب اليونسكو بالمنطقة العربية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء، أن إطلاق موسوعة التاريخ العام لأفريقيا باللغة العربية يعزز من أهمية هذه اللغة العريقة.
وأشار مدير المكتب الإقليمي لليونسكو إلى أن المنظمة تعمل على تحسين جودة التعليم في كافة الدول وتعزيز الثقافة وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين وتعليم المواطن.
وأكد أن رؤية الاتحاد الأفريقي تجاه المرحلة المقبلة تعتمد على بناء مجتمعات سليمة ومرنة والقضاء على الفقر وتنمية القارة السمراء بالتغلب على التحديات وأبرزها النمو الاقتصادي.
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