كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - فتح طريق "النفق - شرم الشيخ" بعد تحسن الطقس

فتح المسئولون بمحافظة جنوب سيناء، الطريق الدولى "النفق - شرم الشيخ" والعكس أمام حركة السيارات القادمة إلى شرم الشيخ بعد توقف مياه السيول التي ضربت معظم مدن جنوب سيناء مساء أمس وفجر اليوم.

وقال المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الطريق الدولى بداية من نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى شرم الشيخ تم افتتاحه عقب توقف السيول التي ضربت غالبية مدن المحافظة بسبب السيول الشديدة التي نتجت عن شدة الأمطار على جنوب سيناء أمس وفجر اليوم.

وأكد حمادة أنه تابع بنفسه منذ بداية السيل وغلق الطريق حتى إعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات من النفق عبورا بالمدينة إلى شرم الشيخ، وأنه تم التنسيق مع رجال الشرطة والمرور على غلق الطريق ومنع السيارات حفاظا على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن السيل بمدينة رأس سدر لم يسفر عن وجود أي خسائر في الأرواح أو المنشآت، ولكنه أحدث بعض التلفيات في الطرق في بعض الأماكن، وتم إعادة فتح الطريق بعد تحسن الأحوال الجوية وسطوع الشمس وتوقفت المياه تماما وأصبح الطريق ممهدا للسير.