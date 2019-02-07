كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - عماد متعب يحكي عن ٢١ عامًا في النادي الأهلي ويتحدى يارا نعوم

عماد متعب ويارا

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر اللاعب عماد متعب وزوجته يارا نعوم، وذلك مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة مساءً.

يكشف عماد متعب خلال الحوار لأول مرة عن عدد وتفاصيل العمليات الجراحية التي أجراها طوال فترة وجوده في الملاعب.

خلال الحلقة تتحدى يارا نعوم، زوجها عماد متعب للإجابة على أسئلة عامة في الكرة والموضة والجمال.

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.