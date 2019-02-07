كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - "تعليم الدقهلية" يعلن عن حاجته لمعلمين في 13 تخصصا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، عن حاجاتها لتخصصات جديدة للتعاقد المؤقت معهم بالإضافة إلى التخصصات التي سبق الإعلان عنها، وذلك لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 2018/2019 في ضوء احتياج كل إدارة تعليمية.

وأصدر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، نشرة باحتياجات المديرية ومنها اللغة الإنجليزية للتعليم العام، بالإضافة إلى 12 تخصصا مطلوبا للتعليم الفني وهي "المركبات النظري، الكهرباء النظري، الإلكترونيات النظري، التبريد النظري، الزخرفة النظري، الصناعات الخشبية النظري، الصناعات المعدنية النظري، العمارة النظري، الملابس والتريكو النظري، مواد تجارية، مواد فندقة نظري، مواد قانونية".

يذكر أن المديرية سبق وأن أعلنت عن احتياجاتها لمدرسين في 7 تخصصات وهم "اللغة العربية ابتدائي وإعدادي، والرياضيات ابتدائي وإعدادي، واللغة الألمانية ثانوي، والفيزياء ثانوي، والجغرافيا ثانوي، ورياض أطفال، والحاسب الآلي ابتدائي".