كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - افتتاح أول قاعة تعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم افتتاح اول قاعة تعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة بكلية الاداب جامعة عين شمس ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس ، وعضوة المجلس ، وبمشاركة الدكتورة نادية زخارى كل من الدكتورة هبة هجرس، و الدكتورة نسرين البغدادى عضوات المجلس.

حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بتواجدها فى صرح علمى كبير يوفر كافة الإمكانيات العلمية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم بالمجتمع ، لافتة الى دور المجلس فى الاهتمام بملف المرأة ذات الإعاقة .

وأكدت الدكتورة سوزان القليني أن كلية الاداب جامعة عين شمس رائدة فى توفير كافة الإمكانيات للأشخاص ذوى الاعاقة ، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم العلمي لهم مثل توفير الكتب المدعمه ، وخفض المصاريف و تقسيطها و إعفاء غير القادرين منها بالإضافة إلى إنشاء جروب على مواقع التواصل لتسهيل عملية التواصل معهم ، كما أن القاعة مجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة ، فضلا عن عقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج .

فيما أوضحت الدكتورة هبة هجرس أننا نعمل جميعا لرفع اسم مصر مؤكدة ان الحقوق لا تمنح ولكنها تأخذ فلابد من العمل من اجل أخذ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى ختام اللقاء قامت الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة سوزان القلينى بتكريم الطلاب المتفوقين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالكلية ، وقدمت الدكتورة مايا مرسي التحية الى أمهات الطلاب ذوى الإعاقة على رعايتهم الخاصة لأبنائهم حتى استطاعوا التفوق والنجاح .

جدير بالذكر أن الافتتاح تضمن عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة كلية الآداب لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بالكلية.