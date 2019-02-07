كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - العثور على مجوهرات بـ 7 ملايين دولار فى صندوق زبالة !!

عثر على قطع مجوهرات قديمة عائدة للعائلة الملكية السويدية في حاوية للنفايات قرب ستوكهولم بعد أشهر على سرقتها الصيف الماضي، كما أعلنت السلطات.

فبعد ستة أشهر على السرقة التي نفّذها لصّأن فرّا بمركب مائي، وجدت كل القطع المفقودة، وفق بيان للسلطات الرسمية.

ونقلت المجوهرات التي عثر عليها في محيط العاصمة السويدية، إلى مدينة أخرى لإجراء التحاليل اللازمة عليها، كما أوضحت ناطقة باسم الشرطة.

ووفق وسائل إعلام محلية، قدرت قيمة المجوهرات المتروكة في حاوية النفايات بـ7,2 ملايين دولار.

ففي يوليو 2018، دخل سارقان في وضح النهار إلى كاتدرائية سترنغناس الواقعة على مسافة مئات الكيلومترات غرب ستوكهولم للحصول على هذه المجوهرات التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر، قبل الهروب بواسطة مركب. وتعود المجوهرات إلى الزخارف الجنائزية للملك تشارلز التاسع الذي حكم السويد وفنلندا بين عامَي 1604 و1611، وزوجته الملكة كريستين. وقد أوقف واحد من المشتبه بهم في سبتمبروحوكم بتهمة السرقة.