كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - السجن 10 سنوات لشخصين اشتبكا مع ضابطي شرطة بكفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، غيابيا بالسجن 10 سنوات بحق فلاح ومبيض محارة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاستعملاهما القوة مع ضابطي شرطة، وذلك في أحداث القضية رقم 34591 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الحامول.

وعاقبت المحكمة كل من "لطفي.ع"، 30 عاماً، مبيض محارة، و"علي.ج"، 39 عاما، فلاح، ويقيمان بقرية الثمانين التابعة لمركز شرطة الحامول، بالسجن 10 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال القضية لمحكمة الجنايات، والتي ذكرت بأنه في يوم 29 سبتمبر من العام الماضي، استعمل المتهمان القوة والعنف مع موظفين عموميين، هما الملازم أول "مصطفى إ ع"، والملازم أول "محمود س"، معاونا مباحث مركز شرطة الحامول، والقوة المرافقة لهما.

وتبين من أمر الإحالة أنهما اشتبكا مع ضابطي الشرطة، ودفعهما بالأيدى ووجها السباب إليهما، وذلك بحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، وهو ضبط المتهم "مصطفى ع"، والصادر بشأنه أمر بالضبط والإحضار بقصد تمكين المذكور الصادر بحقه أمر الضبط من الفرار.

وقال الضابطان، إنهما توجها إلى مكان "مصطفى. ع"، لضبطه وإحضاره نفاذا لقرار النيابة العامة، وتعدى عليهما المتهمين الصادر بحقهما عقوبة السجن، بالسب والشتم والصياح والاشتباك معهما ودفعهما بالأيدي، محاولة منهما تهريب المذكور الصادر بحقه ضبط وإحضار.

وأكدت تحريات الرائد علاء سكران، 36 عاماً، وكيل فرع البحث الجنائي بالحامول، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وصحة حديث الضابطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، اليوم.