كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - مصرع طفلتين داخل بئر مياه في الضبعة

لقيتا طفلتان مصرعهما إثر سقوطهما داخل بئر مياه أمطار في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح خلال لعبهما في البئر.

تلقى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم، إخطارا بسقوط الطفلة نيرمين فايز إسماعيل طه، 5 سنوات، وجنا فؤاد فايز إسماعيل، 4 سنوات، في بئر بمنطقة العزبة القبلية بمدينة الضبعة شرق مطروح.

وتبين من خلال المعاينة الأولية لمكان الحادث أن الطفلتين أبناء عمومة من قبيلة الموسة بالضبعة وخلال لعبهما وهما يجلسان أعلى بئر مخصص لتجميع مياه الأمطار فتحا الغطاء فسقطت أحدهما بعدما اختل توازنها وخلال محاولة الثانية إنقاذها سقطت هي الأخرى أسفل مياه البئر ولفظتا أنفاسهما الأخيرة لارتفاع منسوب المياه داخل البئر.