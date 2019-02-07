كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - سقوط 33 متهما بحوزتهم 4 كيلو مخدرات و5 قطع سلاح ناري في الجيزة

شنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، حملة أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن بتكثيف التواجد الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي الأسلحة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها.

وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة ومدير وضباط شرطة المرافق، بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات التي شُنت بدوائر أقسام القطاع، عن ضبط 28 متهما في 27 قضية اتجار وقضية تعاطي، بحوزتهم 1.2 كيلو حشيش – 2.9 كيلو استروكس – 485 قرصا مخدرا.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 5 متهمين – 5 قضايا دفاع - 5 أفراد محلي الصنع 12 مم - 7 طلقات خرطوش عيار 12 ملم.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.