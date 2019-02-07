كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - طلب إحاطة لسن تشريع جديد للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من خطورة على البيئة وبالتالي على صحة الإنسان.

وقال إن "مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا، في وقت نجد فيه أن معظم الدول توقف إنتاج أكياس البلاستيك، بعد أن تأكدت أنها مادة لا تفنى أو تذوب ومثال على ذلك دولة تشيلي التي توقفت تماما عن استخدام الأكياس البلاستيكية بالفعل".

وأوضح النائب، أن خطورة الأكياس البلاستيكية على النظام البيئي تكمن في إلقاء القمامة في البحار والأنهار، فتتسبب في أضرار بالغة للحيوانات البحرية التي تختنق بها أو تُحتبس بداخلها، وتلتف الأكياس البلاستيكية حول الشعاب المرجانية والنباتات البحرية فتحجب عنها الشمس فتموت وقد فُقدت كثير من الأنواع البحرية بسبب مخلفات المواد البلاستيكية التي تصل إليها.

وأشار إلى أنها تتسبب في تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وكذلك يتم انتقال مادة الرصاص الموجودة في البلاستيك للماء ثم المزروعات والحيوانات ثم للإنسان عند أكله للحيوانات أو النباتات الملوثة أو شرب الماء الملوث بهذه المادة، وهو ما يسبب سرطانات والأمراض الجلدية والقلبية.

وطالب النائب بوجود تشريعات تمنع إنتاج وتداول المزيد من الأكياس البلاستيكية في ظلخطورتها المتزايدة على الإنسان والبيئة، والبحث عن بدائل للأكياس البلاستيكية يمكن استخدامها.

وأشار إلى أنه ليست كل الأكياس البلاستيكية مضرة للصحة، فهناك أكياس بلاستيكية صديقة للبيئة، حيث يتم إضافة بعض المكونات عليها، تجعل هذا الكيس يتحلل تلقائيا في خلال سنة أو سنتين، وهو ما يجب تشجيع إنتاجه واستخدامه للحد من خطر الأكياس البلاستيكية الضارة.