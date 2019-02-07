كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - شاهد سيدة حاولت الانتحار داخل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز

تداول نشطاء موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يظهر فيه سيدة حاولت الانتحار داخل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، شرق الرياض، من خلال إلقاء نفسها من الطابق الرابع داخل المستشفى.

أشارت مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز من خلال حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، بأنه تم منع محاولة انتحار سيدة "زائرة" من الدور الرابع داخل المستشفى، حيث تم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم.

بينما حاز الفيديو على العديد من اللايكات وعلامات تعجب من المتابعين.