كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - الإعدام لقاتل زوجته وطفله الرضيع في الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته وطفله الرضيع بالإعدام شنقا، بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية علي إعدامه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.
وتعود أحداث القضية رقم 16685 لسنة 2007 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 3 مارس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وصول" أميمة شديد عبد الفتاح" وطفلها الرضيع" السيد حسين محمد عيسي".
وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلي قيام "حسين محمد عيسي- 33 سنة" عامل ومقيم بلبيس، زوج المجني عليها بقتلها خنقا وقتل طفله خنقا بقطعة قماش قام بوضعها علي فمهما حتي لفظت أنفاسها الأخيرة وتخلص من نجله بنفس الطريقة، بسبب خلافات زوجية بينهما، تم القبض علي المتهم وإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقا.
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