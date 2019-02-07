كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - ماسك تبييض البشرة وازالة الشوائب



تسعى الكثير من الفتيات إلى الحصول على بشره خالية من الشوائب، ولكن بطرق مختلفة معظمها تكون غير صحيحة تؤدي إلى شحوب الوجه، لذلك يجب عليكي استخدام الوصفات الطبيعية للتخلص من الشوائب ونضارة الوجه. وظهر من خلال فيديو منتشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فتاة تقدم ماسك منزلي سهل لتفتيح وإزالة الشوائب وذلك بوصفات بسيطة متواجد في جميع المنازل لتبييض البشرة وازالة الشوائب.

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