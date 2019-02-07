كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - ننشر شروط مسابقة التربية والتعليم لتعيين معلمين جدد



فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التعاقدات لمسابقة المعلمين الجديدة، لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية العامة والفنية. شروط مسابقة التربية والتعليم لتعيين معلمين جدد التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 لتعيين معلمين جدد.. الضوابط والشروط هي : 1- الوزارة فتحت باب التقدم للمسابقة إلكترونيا على موقعها الرسمى. 2- تقديم مسوغات التعيين فى المديريات. 3- المفاضلة بين المتقدمين سيكون من خلال المديريات. 4- كل شخص سوف يتقدم على الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته المدون فى البطاقة الشخصية. 5- التعاقد لمدة 3 شهور ينتهى بنهاية الفصل الدراسى الثانى. 6- المرتب فى حدود 1000 جنيه. 7- التقدم سوف يستمر لمدة أسبوع. 8- سيتم فحص أوراق المتقدمين فى المديريات لمدة أسبوع كحد أدنى. 9- من المقرر استلام العمل فى المدارس 1 مارس المقبل. 10- التخصصات المطلوبة سوف تكون فى مرحلة التعليم الأساسي اى ان المعلم سوف يتسلم فى مدارس المرحلة الابتدائية. 11- الإعداد المتوقع تسلمها للعمل قرابة 60 ألف معلم. 12- تدريب المعلمين لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل. 13- الأولوية للأعلى فى التقدير ثم النسبة المئوية ثم الأكبر سنا ثم نوعية المؤهل. 14- تسلم المديريات للعقود التى سيتم تحريرها للمعلمين. 15- سوف يوقع المعلم المتعاقد على إقرار عدم المطالبة بتجديد عقده بعد انتهاء مدته. 16- العقود لن تجدد تلقائيا وتنتهى بانتهاء المدة المحددة. 17- الوزارة ترسل التخصصات المطلوبة إلى المديريات اليوم. 18- لجان من الوزارة تشرف على مراحل المسابقة تحقيقا الشفافية.

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