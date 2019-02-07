كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - طريقة عمل بان كيك الشيكولاتة اللذيذة



يوجد الكثير من السيدات التي تبحث عن طرق جديدة لعمل حلويات، واليوم نقدم لك طريقة عمل بان كيك الشيكولاتة اللذيذة مع الشيف سالى فؤاد، بطريقة سهلة وبسيطة، فقط عليك اتباع الوصفة. _ المكونات: بيضه فانيليا ملعقة كبيرة زبدة سائلة 2 ملعقة كبيرة سكر كوب دقيق 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا رشة ملح 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام طريقة التحضير: أولا نضرب البيض مع الفانيليا ثم ضيفى اللبن الرايب والكاكاو وقلبى ثم ضعى الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ونخلطهم حتى يتماسك العجين ثم ضعى الزبدة فى الطاسة على النار ثم ضعى جزء من عجينة البان كيك واتركيه دقيقتين حتى ينضج

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